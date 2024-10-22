Φήμες ότι ο Σινουάρ είχε δώσει εντολή να εκτελεστούν οι όμηροι εάν σκοτωθεί

Ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ, ενδέχεται να είχε δώσει εντολή να εκτελεστούν όλοι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα, αν σκοτωθεί, ανέφερε την Τρίτη η βρετανική The Telegraph, επικαλούμενη τον κορυφαίο Ισραηλινό διαπραγματευτή σε υποθέσεις ομηρίας Γκέρσον Μπάσκιν.

Ο Μπάσκιν, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του 2011 που εξασφάλισαν την απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Schalit με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Σινουάρ, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως "μια στιγμή ευκαιρίας ή καταστροφής" για το Ισραήλ. Εξήγησε ότι εάν οι φήμες είναι αληθινές, η μοίρα των υπόλοιπων 101 ομήρων στη Γάζα , εκ των οποίων τουλάχιστον 60 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, θα μπορούσε να είναι τρομερή.

«Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία στιγμή καταστροφής γιατί υπάρχουν φήμες ότι ο Σινουάρ έδωσε οδηγίες στους ανθρώπους που κρατούσαν ομήρους ότι, εάν σκοτωθεί, θα πρέπει να σκοτώσουν τους ομήρους τους», είπε ο Μπάσκιν στην The Telegraph.

Πρόσθεσε ότι, αν και οι φήμες δεν επιβεβαιώνονται, θα πρέπει να ληφθούν «σοβαρά» υπό το φως του πρόσφατου περιστατικού όταν τον Αύγουστο, η Χαμάς σκότωσε έξι ισραηλινούς ομήρους στη Ράφα όταν οι στρατιώτες πλησίασαν τη σήραγγα στη Γάζα όπου κρατούνταν.

Την ημέρα του θανάτου του Σινουάρ, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πρόσφερε οικονομικές ανταμοιβές και ασφαλή διέλευση σε όποιον στη Γάζα βοηθούσε στην απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Μπάσκιν, ο οποίος έχει περάσει δεκαετίες επικοινωνώντας με τη Χαμάς, πιστεύει ότι ο θάνατος του Σινουάρ θα μπορούσε επίσης να ανοίξει την πόρτα για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός και μια νέα διαπραγμάτευση για τους ομήρους, αλλά μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκήσουν την πλήρη διπλωματική και στρατιωτική τους επιρροή στο Ισραήλ.

«Είναι μια στιγμή ευκαιρίας κατά την οποία το Ισραήλ θα πρέπει να απευθύνει ένα πολύ σαφές κάλεσμα ότι όποιος κρατά όμηρο που τον απελευθερώνει θα έχει δωρεάν διέλευση για τον εαυτό του και την οικογένειά του από τη Γάζα σε άλλη χώρα, καθώς και πολλά χρήματα». είπε στην Telegraph.

Ο Μπάσκιν τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός, αν και παραμένει αβέβαιο εάν η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να τα εφαρμόσει. Αναφέρθηκε σε παλαιότερα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέιμς Μπέικερ να περιορίσει τις διπλωματικές επαφές με το Ισραήλ, που «ταρακούνησε την ισραηλινή κοινωνία» εκείνη την εποχή, και τη χρήση του όρου «επανεκτίμηση» από τον Χένρι Κίσινγκερ, που οδήγησε σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές στο Ισραήλ. .

Πηγή: skai.gr

