Σε μυστική τοποθεσία στο Ισραήλ έχουν μεταφέρει οι ισραηλινές αρχές τη σορό του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, τον οποίο εντόπισαν τυχαία και σκότωσαν οι IDF την περασμένη Τετάρτη σε επιχειρήσεις στη Ράφα.

Η σορός του Σινουάρ φυλάσσεται προς το παρόν σε άγνωστη τοποθεσία, καθώς οι αρχές εξετάζουν πώς μπορούν να «αξιοποιήσουν» τα λείψανα του.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές στο CNN, η σορός του νεκρού ηγέτη της Χαμάς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των περίπου 100 ομήρων που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο μήνα, η Χαμάς εκτέλεσε έξι ομήρους καθώς στρατιώτες των Ισραηλινών στρατευμάτων δρούσαν στην περιοχή

«Αν η Χαμάς θέλει να ανταλλάξει τα λείψανά του με Ισραηλινούς, νεκρούς ή ζωντανούς, τότε εντάξει», δήλωσε ισραηλινή διπλωματική πηγή στη Jerusalem Post.

Πηγή είπε στο CNN ότι η επιστροφή της σορού του Σινουάρ στη Γάζα θα εξαρτηθεί από μια τέτοια συμφωνία, λέγοντας: «Διαφορετικά, η παράδοση του δεν πρόκειται να συμβεί».

Από την άλλη, αν η σορός επιστραφεί στη Γάζα, «οι υποστηρικτές της Χαμάς θα μπορούσαν να μετατρέψουν τον τάφο του "μάρτυρα" Σινουάρ σε ιερό τόπο - εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας ακόμα περισσότερο την τρομοκρατία».

Την περασμένη Πέμπτη, πριν την επίθεση της Χεζμπολάχ με drone στο σπίτι του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε στους μαχητές της Χαμάς ότι εάν επιστρέψουν τους ομήρους, θα τους επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα και να «βγούν έξω και να ζήσουν».

Από την πλευρά της η Χαμάς, αν και ακέφαλη, διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τους ομήρους εάν πρώτα το Ισραήλ δεν τερματίσει τον πόλεμο.

Τα μεταθανάτια σχέδια του Σινουάρ

Ο Σινουάρ, γνωρίζοντας ότι η εξάλειψή του θα οδηγούσε πιθανότατα το Ισραήλ να προσφέρει νέες συμφωνίες, φέρεται να είπε στους αξιωματούχους του ότι η Χαμάς θα ήταν σε ισχυρότερη θέση για να κάνει μια συμφωνία, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές.

Συνέστησε μάλιστα μετά τον θάνατό του, η Χαμάς να διορίσει ένα συμβούλιο ηγετών για να κυβερνήσει και να διαχειριστεί τη μετάβαση μετά το θάνατό του, ανέφεραν οι μεσολαβητές.

Πηγή: skai.gr

