Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε χθες στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και αμέσως μετά τράβηξαν φωτογραφία.

Ο κ. Μικάτι πήγε στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν αφού συμμετείχε χθες Πέμπτη στο Παρίσι στη διεθνή σύνοδο για τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε πως μόνο το κράτος του Λιβάνου πρέπει να φέρει οπλισμό.

Πάντως μετά τη συνάντηση ο Μπλίνκεν εμφανίστηκε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό.

More than 1000 words: This photo of US Secretary of State Anthony Blinken next to Lebanese caretaker prime minister Najib Mikati pic.twitter.com/qAHq4GuhE3 — Timour Azhari (@timourazhari) October 25, 2024

