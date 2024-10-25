Λογαριασμός
Μια φωτογραφία όσο 1.000 λέξεις: Ο Μπλίνκεν και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου ποζάρουν στον φακό

Η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο X, τραβήχτηκε μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άντρες χθες στο Λονδίνο

Μπλίνκεν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε χθες στο Λονδίνο με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και αμέσως μετά τράβηξαν φωτογραφία.

Ο κ. Μικάτι πήγε στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν αφού συμμετείχε χθες Πέμπτη στο Παρίσι στη διεθνή σύνοδο για τον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της οποίας τόνισε πως μόνο το κράτος του Λιβάνου πρέπει να φέρει οπλισμό.

Πάντως μετά τη συνάντηση ο Μπλίνκεν εμφανίστηκε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό.

Δείτε την ανάρτηση: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπλίνκεν Λίβανος
