Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην αεροδιαστημική βιομηχανία (TUSAS) στην Άγκυρα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα ζευγάρι, έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποίοι αφού έφτασαν με ταξί βαριά οπλισμένοι γύρω στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης έξω από την κεντρική πύλη στα κεντρικά γραφεία της TUSAS πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό ενώ στη συνέχεια εισήλθαν στις εγκαταστάσεις.

Οι δράστες εξουδετερώθηκαν ενώ από την επίθεση ακόμη 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Από την πρώτη στιγμή της επίθεσης η Τουρκία είχε «δείξει» το PKK ως υπεύθυνο για την τρομοκρατικής επίθεση. Τόσο ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ όσο και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια κατηγόρησαν την Τετάρτη το PKK.

Ως αντίποινα η Τουρκία έπληξε δεκάδες στόχους Κούρδων μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία.

Τα πέντε θύματα

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Cengiz Coskun, αξιωματικός ποιοτικού ελέγχου στην εταιρεία, Zahide Guclu μηχανολόγος μηχανικός, Hasan Huseyin Canbaz υπάλληλος της TAI, ο Atakan Sahin Erdogan φύλακας των εγκαταστάσεων και ο Murat Arslan ο οδηγός του ταξί που μετέφερε και τους δράστες μέχρι την κεντρική πύλη.

Ένα από τα θύματα της επίθεση αναγνωρίστηκε η μηχανολόγος μηχανικός Zahide Guclu, η οποία βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμής. Η γυναίκα είχε κατέβει στην είσοδο προκειμένου να παραλάβει την ανθοδέσμη που της είχε στείλει ο σύζυγός της όταν σημειώθηκε η επίθεση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Παράλληλα, οι τρομοκράτες σκότωσαν τον Murat Arslan, τον οδηγό του ταξί κρύβοντας στη συνέχει τη σορό του στον πορτ-μπαγκάζ.

