Νέα ένταση: Βρετανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που προσέγγισαν το FIR της Εσθονίας

Νέα ένταση μεταξύ δυτικών συμμάχων και Ρωσίας σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν βρετανικά μαχητικά Typhoon της RAF (βρετανική Βασιλική Αεροπορία) αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που προσέγγισαν το FIR της Εσθονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της μεγαλύτερης αεροπορικής άσκησης στην ιστορία του ΝΑΤΟ.



Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης όταν τα βρετανικά μαχητικά απογειώθηκαν άμεσα (scramble) προκειμένου να αναχαιτίσουν ένα IL-20 COOT A της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας και δύο SU-27 Flanker, σύμφωνα με τη RAF. «Tα ρωσικά αεροσκάφη απέτυχαν να συμμορφωθούν με τους διεθνείς κανόνες επικοινωνίας» αναφέρει η RAF.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P