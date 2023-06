Μήνυμα στη Ρωσία: Ξεκίνησε η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ με συμμετοχή της Ελλάδας - Φωτό - βίντεο

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αεροπορικές δυνάμεις 25 χωρών (η Ελλάδα συμμετέχει με την 347Μ «ΠΕΡΣΕΑΣ») θα εξασκηθούν σε κοινές επιχειρήσεις, απαντώντας σε προσομοίωση επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ

Ως μήνυμα στη Μόσχα σχετικά με τις αποτρεπτικές δυνατότητές του ΝΑΤΟ εκλαμβάνεται η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία της Συμμαχίας που περιλαμβάνει τουλάχιστον 250 στρατιωτικά αεροσκάφη και πάνω από 10.000 στρατιώτες. Την έναρξη της άσκησης ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα η γερμανική Πολεμική Αεροπορία (Luftwaffe).

Auch unsere griechischen Freunde sind dabei bei #airdefender23. Hier die 🇬🇷 #F16 auf dem Lechfeld. @GreeceInGermany



Οι Έλληνες φίλοι μας συμμετέχουν επίσης στο #airdefender23. Εδώ το 🇬🇷 #F16 στο Lechfeld. @GreeceInGermany pic.twitter.com/ErYZtSLcQM — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 8, 2023

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Air Defender 2023», διάρκειας δύο εβδομάδων, μαχητικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν αμυντικούς ελιγμούς στον γερμανικό και ευρωπαϊκό εναέριο χώρο υπό τη διοίκηση της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Η στρατιωτική άσκηση θα επιδείξει τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της διατλαντικής συμμαχίας», επισήμανε ο αντιπτέραρχος Ίνγκο Γκέρχαρτς, αρχηγός της Luftwaffe.

Germany 🇩🇪 kicks off largest multinational air force deployment in #NATO history



10,000 personnel and more than 250 aircraft from Allied and Partner nations will participate in collective defence training exercise #AirDefender23#AD23



Find out more: https://t.co/hNH1skvVdj pic.twitter.com/7kRnyNGmU4 — NATO (@NATO) June 12, 2023

«Είμαστε μια αμυντική συμμαχία και σε περίπτωση επίθεσης, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έδαφος του ΝΑΤΟ και αυτό πρέπει απλώς να το αποδείξουμε», διεμήνυσε ο αντιπτέραρχος στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RBB. Επέμεινε πάντως, ότι η άσκηση δεν συνιστά απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία προτάθηκε για πρώτη φορά από τη Γερμανία το 2018, και σχεδιάστηκε τα επόμενα χρόνια.

Ο Γκέρχαρτς είπε ότι η Γερμανία έχει επίγνωση των ευθυνών της και θέλει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης. «Αναλαμβάνουμε τώρα την ευθύνη, δείχνουμε ότι παίρνουμε κάτι στα χέρια μας» σχολίασε.

Approximately 2,600 Airmen and around 100 aircraft from 42 states are arriving in locations across Germany in preparation for exercise #AirDefender23.#AD23 is the largest air forces deployment exercise in @NATO history and a demonstration of transatlantic solidarity. pic.twitter.com/WaifmyJqFt — Air National Guard (@AirNatlGuard) June 10, 2023

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αεροπορικές δυνάμεις 25 χωρών θα εξασκηθούν σε κοινές επιχειρήσεις, απαντώντας σε προσομοίωση επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Από τα 250 στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν, τα 100 είναι αμερικανικά, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-35 και F-16. Η Γερμανική Πολεμική Αεροπορία θα μετάσχει με 90 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μεταγωγικών A400M, Eurofighters και μαχητικών Tornado.



Οι περιοχές θα χρησιμοποιούνται μόνο για έως και τέσσερις ώρες την ημέρα σε διάφορες ώρες και θα είναι κλειστές για την πολιτική εναέρια κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, ανέφερε το ΝΑΤΟ. Οι εμπορικές πτήσεις μέσω του γερμανικού εναέριου χώρου θα δουν αλλαγές και μικρές καθυστερήσεις.

.@Team_Luftwaffe🇩🇪kicks off the largest multinational air force deployment in #NATO history as exercise #AirDefender23 begins



The exercise's large scale operations involve almost 10,000 personnel & more than 250 aircraft from 25 nations & NATO



Read more https://t.co/V3VQiAJKgB pic.twitter.com/oxUrUNQtw0 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 12, 2023

Δυνάμεις από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα (η 347 Μοίρα «ΠΕΡΣΕΑΣ»), την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, την Τσεχία και τη Φινλανδία θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σενάρια προσομοίωσης ενεργοποίησης του Άρθρου 5.

Θα χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι βάσεις στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, στην Κάτω Σαξονία, στη Βαυαρία, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, στην Ολλανδία και στην Τσεχία και οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στον εναέριο χώρο της Γερμανίας, αλλά και στη Βαλτική και στη Ρουμανία, με πτήσεις «out-and-back». Οι επιχειρήσεις θα διαρκούν δύο έως τέσσερις ώρες την ημέρα, κατά τις οποίες, για λόγους ασφαλείας, δεν θα επιτρέπονται πολιτικές πτήσεις. Ασκήσεις δεν θα πραγματοποιούνται τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα.

The largest air force deployment exercise in NATO history, Air Defender 23, kicks off today

From 12 to 23 June, 10,000 participants from 25 countries will train on 250 aircraft, including 190 combat aircraft, in European airspace.

Wunstorf Air Base in Germany is the centerpiece… pic.twitter.com/4vD5aUevNx — Sprinter (@Sprinter99880) June 12, 2023

NATO - The North Atlantic Alliance these days is holding the largest military air exercises in the history of its existence. 'Air Defender 23', involves more than 20 partner countries, 10,000 military personnel and about 250 aircraft, including the latest F-35s. pic.twitter.com/q872tfLjfH — LX (@LXSummer1) June 12, 2023

