Βρετανία: Κινητοποίηση και μεγαλειώδες θέαμα για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ - Φωτό- Βίντεο

Χρειάστηκαν «μήνες εκπαίδευσης και αιώνες παράδοσης» για να πραγματοποιηθεί το «μείζον στρατιωτικό θέαμα», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεγάλη ήταν την Πέμπτη η κινητοποίηση, και μεγαλειώδες το θέαμα, για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ που ξεκίνησε την Πέμπτη.

Members of The Royal Family arrive at Horse Guards Parade travelling in carriages pulled by horses from the Royal Mews.



The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis travel in a barouche pulled by horses Shamus & St Ives. pic.twitter.com/6Y34iLOyPc — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022



Σε ένα tweet που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τελετής Trooping the Color, το υπουργείο δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών καταδεικνύοντας το εορταστικό κλίμα, και αποκάλυψε ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν 1.500 στρατιώτες και αξιωματικοί, 400 μουσικοί, 250 άλογα και 70 αεροσκάφη.



Χρειάστηκαν «μήνες εκπαίδευσης και αιώνες παράδοσης» για να πραγματοποιηθεί το «μείζον στρατιωτικό θέαμα», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.



Σημειώνεται ότι η Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου πραγματοποίησε συλλήψεις κατά την τελετή, που όμως δεν χάλασαν το εορταστικό κλίμα. Συνελήφθησαν κάποια άτομα που αποπειράθηκαν να μπουν στην τελετουργική διαδρομή.

💂 1,500 soldiers and officers

🥁 400 musicians

🐎 250 horses

✈️ 70 aircraft



The twin result of months of training and centuries of tradition, the Queen's Birthday Parade is a major military spectacle and the start of the #PlatinumJubilee celebrations. pic.twitter.com/Xgye8xsR0v — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022

Το Trooping the Colour, κατά το οποίο ένα σύνταγμα από τη μεραρχία του βασιλικού οίκου περιφέρει τη σημαία του (colour) ενώπιον των υπολοίπων μονάδων, πραγματοποιείται για να τιμηθούν τα γενέθλια του εκάστοτε μονάρχη κάθε χρόνο από το 1760 και μετά.

Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Τη νύχτα θα πραγματοποιηθεί η αφή περισσότερων από 3.000 πυρσών σε διάφορα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας. Ο κεντρικός και πιο εντυπωσιακός πυρσός θα ανάψει στην καλλιτεχνική εγκατάσταση «Tree of Trees» που έχει τοποθετηθεί μπροστά από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών, από σήμερα, μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουνίου.

The Irish Guards wear a Blue Plume in their bearskins, but you can also spot them by finding the shamrock on the collar of their tunics.



The Regiment was founded in 1900 by The Queen’s great-great-grandmother, Queen Victoria. pic.twitter.com/FkfQWJMAtR — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

🐴 Horses from the Royal Mews play in important role in Trooping the Colour, pulling the carriages with members of The Royal Family as they travel to Horse Guards Parade.



Take a look at how they prepare for these special days:#PlatinumJubilee pic.twitter.com/6nhHkeR70W — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Πηγή: skai.gr