Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Τα ανάκτορα έδωσαν βίντεο ντοκουμέντο με την Ελισάβετ παιδί έως σήμερα

Οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών, από σήμερα Πέμπτη, μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουνίου - Το Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα και φωτογραφία της στις 5 Ιουνίου 1952 όπου συμμετέχει έφιππη στην τελετή Trooping the Colour.

Εκατομμύρια Βρετανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχουν από σήμερα Πέμπτη στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της 96χρονης βασίλισσας Ελισάβετ, και με την ευκαιρία αυτή τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη βίντεο που ανατρέχει σε σημαντικές στιγμές της μονάρχη από την τρυφερή ηλικία των επτά ετών μαζί με τον αγαπημένο σκύλο της το 1933, έως σήμερα.

Οι εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο θα έχουν διάρκεια τεσσάρων ημερών, από σήμερα, μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουνίου.



«Την πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου του Πλατινένιου Ιωβηλαίου και την επέτειο της Στέψης της Βασίλισσας, ανατρέχουμε στη ζωή της Αυτής Μεγαλειότητας από την εποχή της ως νεαρής Πριγκίπισσας, υποστηρίζοντας την πολεμική προσπάθεια μέχρι την εξαιρετική της δέσμευση στον ρόλο της ως Μονάρχη» σημειώνεται.

👑 On the first day of the #PlatinumJubilee weekend and the anniversary of The Queen’s Coronation, we look back on Her Majesty’s life of service from her time as a young Princess supporting the war effort to her extraordinary commitment to her role as Monarch. pic.twitter.com/aZ3jMT1AlS — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Με σειρά εκδηλώσεων θα γιορτάσουν οι Βρετανοί το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, δηλαδή τη συμπλήρωση 70 ετών στο θρόνο. Η αρχή γίνεται σήμερα Πέμπτη, που όπως και η Παρασκευή έχει κηρυχθεί επίσημη αργία, με τη στρατιωτική τελετή Trooping the Colour. Το Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα και φωτογραφία της στις 5 Ιουνίου 1952 όπου συμμετέχει έφιππη στην τελετή.

On 5 June 1952, The Queen rides down the Mall on the way to her first Trooping the Colour as Sovereign.



70 years on, Her Majesty’s #PlatinumJubilee Celebration Weekend will get underway with this spectacular military ceremony. pic.twitter.com/nKErTrAhjX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Όπως έγινε γνωστό, στον εξώστη του χώρου της τελετής, μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, θα εμφανιστεί και το ζεύγος των Σάσεξ, Χάρι και Μέγκαν, που έφτασαν την Τετάρτη στη Βρετανία από τις ΗΠΑ φέρνοντας για πρώτη φορά μαζί τους και την κόρη τους, Λίλιμπετ, που γίνεται ενός έτους το Σάββατο.

Μετά την τελετή, η βασίλισσα Ελισάβετ θα λάβει χαιρετισμό από τους στρατιώτες που θα επιστρέφουν βγαίνοντας στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, στο οποίο θα ξαναβγεί λίγη ώρα αργότερα μαζί με ακόμα 16 ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας (δηλαδή χωρίς τους Σάσεξ και τον Πρίγκιπα Άντριου) για να παρακολουθήσουν τις εντυπωσιακές υπερπτήσεις 70 μαχητικών αεροσκαφών.

Welcome to day 1️⃣ of The Queen’s #PlatinumJubilee Celebration Weekend!



💂 Trooping the Colour will take place at Horse Guards Parade, followed by Gun Salutes and a Flypast.



🔥 Over 3,000 Jubilee Beacons will be lit across the UK, with the Principal Beacon at Buckingham Palace. — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Πηγή: skai.gr