Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοινή επιχείρηση Βρετανίας-Γαλλίας κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι την Παρασκευή η χώρα παρείχε υποστήριξη στο Γαλλικό Ναυτικό, που έκανε κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου στη Δυτική Μεσόγειο

Βρετανία

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι την Παρασκευή η Βρετανία παρείχε υποστήριξη στο Γαλλικό Ναυτικό, όταν οι δυνάμεις του κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο στη Δυτική Μεσόγειο, το οποίο, όπως είπε, ανήκε στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμέρνα, έγαρψε στα social media: «Είμαι περήφανος για την υποστήριξη που παρείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή τη γαλλική επιχείρηση, διατηρώντας τη Βρετανία ασφαλή. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αποτρέπουμε τη Ρωσία και διεξάγουμε αμυντικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή»
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Ρωσία Ουκρανία
9 0 Bookmark