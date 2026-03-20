WSJ: Το Πεντάγωνο στέλνει 2.500 επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο στέλνει τρία πολεμικά πλοία και χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, περίπου 2.200 έως 2.500 Πεζοναύτες από την αμφίβια ομάδα ετοιμότητας του πλοίου USS Boxer, με έδρα την Καλιφόρνια, και την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών κατευθύνονται προς την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αξιωματούχοι στη WSJ.

Αυτή είναι η δεύτερη μαζική ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, μετά την αποστολή του πλοίου USS Tripoli, με έδρα την Ιαπωνία, και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας στην περιοχή. Η είδηση έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό μέσο Axios μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να άρει τον αποκλεισμό του Στενού αυτού, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, με βάση το Axios, μια επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (…) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Για την επιχείρηση αυτή, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση, θα χρειαστούν περισσότερα στρατεύματα, επισημαίνει ο ιστότοπος. Ήδη τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.