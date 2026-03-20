Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο ότι η παροχή άδειας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις του θα εκληφθεί ως συμμετοχή στην επίθεση κατά της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς επιτέθηκαν στη χώρα μας, κατά παράβαση όλων των διεθνών αρχών και κανόνων», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Επέκρινε την «αρνητική και μεροληπτική προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε αυτή την απροκάλυπτη επίθεση, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Τονίζοντας το δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα βάσει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο Αραγτσλθ δήλωσε: «Σεβαστήκαμε την κυριαρχία των γειτονικών χωρών και δεν είχαμε πρόθεση να τους επιτεθούμε, αλλά δυστυχώς αμερικανικές βάσεις βρίσκονται σε αυτές τις χώρες και δεχόμαστε επιθέσεις από αυτές τις βάσεις».

«Αυτές οι ενέργειες θεωρούνται αναμφίβολα συμμετοχή στην επίθεση και θα καταγραφούν στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή, διατηρούμε το εγγενές δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας», πρόσθεσε.

Η Κούπερ από την πλευρά της εξέφρασε την ανησυχία του Λονγίνου για τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης της έντασης στο Στενό του Ορμούζ.



Πηγή: skai.gr

