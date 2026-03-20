Νετανιάχου: Πόλεμος για όσο χρειαστεί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις πλήττουν από τις 19/3 πυκνοκατοικημένα κέντρα του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων της Ιερουσαλήμ και της Χάιφα, με υλικές ζημιές αλλά χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

Για πρώτη φορά, ιρανικός πύραυλος έπληξε τα διυλιστήρια "Μπαζάν" στη Χάιφα, προκαλώντας φωτιά, ενώ το ισραηλινό υπουργείο Ενέργειας διαψεύδει κίνδυνο δημόσιας υγείας από χημικές ουσίες.

Η αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σχετίζεται με ισραηλινό βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου South Pars, σημαντικού για την ηλεκτροδότηση ιρανικών πόλεων, με την Τεχεράνη να σχεδιάζει ανάλογες επιθέσεις σε ενεργειακές πλατφόρμες του Περσικού Κόλπου και της Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναγνωρίζει τη σημαντική αποδυνάμωση του Ιράν, αλλά αποφεύγει να δεσμευτεί για τη διάρκεια του κυρίαρχου πολέμου.

Μπαράζ βαλλιστικών επιθέσεων του Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ (19/3) και μέχρι σήμερα, στοχεύοντας την Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα του κεντρικού Ισραήλ. Για πρώτη φορά, θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπληξαν χθες αργά το βράδυ τα διυλιστήρια «Μπαζάν» στη Χάιφα, προκαλώντας υλικές ζημιές και εστίες φωτιάς, με το ισραηλινό υπουργείο Ενέργειας να διαβεβαιώνει ότι δεν έχουν εκλυθεί χημικές ουσίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Υλικές ζημιές σημειώθηκαν σήμερα και στην πόλη Ρεχόβοτ του κεντρικού Ισραήλ, καθώς επίσης σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Ιερουσαλήμ, σε ανοικτούς χώρους, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμοί.

Πηγή: Deutsche Welle

Η αύξηση της συχνότητας των ιρανικών επιθέσεων, που παρατηρείται το τελευταίο εικοσιτετράωρο, συνδέεται με τον ισραηλινό βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars, που ανήκει στο Ιράν και στο Κατάρ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου στην περιοχή, από το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομαλή ηλεκτροδότηση πολλών ιρανικών πόλεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από οι μυστικές υπηρεσίες χώρας της περιοχής, «που διατηρεί φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ», όπως τονίστηκε από την κρατική ισραηλινή τηλεόραση, η Τεχεράνη φέρεται να έχει αποφασίσει να ανταποδίδει στο εξής στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, στοχεύοντας πλέον ενεργειακές πλατφόρμες του Περσικού Κόλπου και της Μεσογείου.Νετανιάχου: Αισιοδοξία με διφορούμενες απαντήσειςΑπό την άλλη, μία περισσότερο αισιόδοξη εικόνα της κατάστασης παρουσίασε ο Βενιαμίν Νετανιάχου, σε δύο συνεντεύξεις Τύπου που παραχώρησε αρχικά στους Ισραηλινούς δημοσιογράφους στα εβραϊκά και αμέσως μετά στα αγγλικά, μιλώντας στους ξένους ανταποκριτές. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο ή να κατασκευάσει περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, πηγές του IDF ανέφεραν ότι το Ιράν υπολογίζεται ότι διαθέτει πλέον 150 εκτοξευτήρες, αριθμός που θεωρείται αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου.Ωστόσο, απαντώντας στο ερώτημα για πόσο καιρό ακόμα υπολογίζεται να διαρκέσει ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου απάντησε στους Ισραηλινούς δημοσιογράφους στα εβραϊκά ότι «θα διαρκέσει για όσον καιρό χρειαστεί», ενώ στους ξένους ανταποκριτές είπε στα αγγλικά ότι «ο πόλεμος θα διαρκέσει λιγότερο απ’ όσο νομίζετε». Αυτή η διττή απάντηση, από χθες το βράδυ, προκάλεσε ποικίλα σχόλια, τόσο στα τοπικά όσο και σε διεθνή μέσα.Πάντως, η ισραηλινή τακτική εξουδετέρωσης στελεχών του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζεται. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το πρωί ότι ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δολοφονήθηκε από ισραηλινή επιδρομή, γεγονός που επιβεβαίωσε με σχετική ανακοίνωσή του και το IDF.

