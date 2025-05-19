Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συνελήφθη ακόμη ένας ύποπτος για τις πυρκαγιές σε δύο ακίνητα και ένα αυτοκίνητο που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 34χρονο που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Τσέλσι του δυτικού Λονδίνου. Κατηγορείται για «συνωμοσία με σκοπό τον εμπρησμό με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή».

Η σύλληψή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη ενός 26χρονου στο αεροδρόμιο του Λούτον, για τον ίδιο λόγο. Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, καθώς έχει εκδοθεί ένταλμα περαιτέρω κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 21χρονος έχει ήδη κατηγορηθεί για τρεις πράξεις εμπρησμού με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή και έχει παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

