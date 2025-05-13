Το σπίτι του Κιρ Στάρμερ, αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών, που κάηκε από βόμβα, νοικιαζόταν στην κουνιάδα του για ένα μικρό ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του Βρετανού πρωθυπουργού, ενώ η αντιτρομοκρατική ερευνά τυχόν σύνδεσή του με δύο ακόμη πυρκαγιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της MailOnline, από τότε που εκείνος εισήλθε στην Ντάουνινγκ Στριτ Νο. 10 το περασμένο καλοκαίρι, η κουνιάδα του ζει εκεί. Δεν είναι γνωστό αν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Υπήρξε, επίσης, πυρκαγιά σε όχημα στον ίδιο δρόμο με την τελευταία επίθεση, την περασμένη Πέμπτη, η οποία τώρα συνδέεται με τον Στάρμερ σε μια πιθανή εμπρηστική επίθεση με στόχο τον πρωθυπουργό.

Το Toyota Rav4 που πυρπολήθηκε την Πέμπτη ανήκε κάποτε στον ηγέτη των Εργατικών προτού το πουλήσει σε έναν γείτονα μετά τη νίκη του στις γενικές εκλογές, επιβεβαίωσαν πηγές στη MailOnline.

Είναι κατανοητό ότι ο δράστης επέλεξε να στοχεύσει το αυτοκίνητο λόγω της σύνδεσής του με τον Σερ Κιρ, εν μέσω ισχυρισμών ότι ο ύποπτος έτρεφε «προσωπική μνησικακία» εναντίον του πρωθυπουργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.