Βρετανία: Δεύτερη σύλληψη υπόπτου για τη φωτιά στο σπίτι του Κιρ Στάρμερ

Πρόκειται για έναν 26χρονο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λούτον, βόρεια του Λονδίνου, ως ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση εμπρησμού 

Στάρμερ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δεύτερου υπόπτου σε σχέση με σειρά εμπρηστικών επιθέσεων που συνδέονται με ακίνητα ιδιοκτησίας του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σαββάτου, πρόκειται για έναν 26χρονο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λούτον, βόρεια του Λονδίνου, ως ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση εμπρησμού με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Κιρ Στάρμερ Φωτιά
