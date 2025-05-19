Συνεχίζονται οι ακυρώσεις στο Ορλύ εξαιτίας βλάβης

Αντιμέτωπο με δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων βρίσκεται από χθες το δεύτερο σε αριθμό επιβατών αεροδρόμιο του Παρισιού. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του προβλήματος.Ανταπόκριση από το Παρίσι

«Προσπαθούμε αλλά δεν βρήκαμε ακόμη τη βλάβη» δήλωσε σήμερα το πρωί εκπρόσωπος της Γαλλικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Έτσι συνεχίζεται και σήμερα, Δεύτερα, στο αεροδρόμιο Ορλύ του Παρισιού το χάος που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε η «ανεξήγητη» τεχνική βλάβη στο ραντάρ του Πύργου Ελέγχου.

Τεράστιες οι ουρές επιβατών

Οι υπεύθυνοι των αεροπορικών εταιρειών προσπαθούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους μέσω της εφαρμογής Χ, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία όμως, αφού μέχρι αργά το απόγευμα δεν μειώθηκαν οι ουρές του κόσμου στο αεροδρόμιο. Πέρα από τις 130 χθεσινές ακυρώσεις πτήσεων αναμένονται ακόμη τουλάχιστον 30 νέες ακυρώσεις μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα, καθώς και πολλές καθυστερήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν επηρεασθεί είναι η Air France, αλλά και «χαμηλού κόστους» εταιρείες, όπως η Transavia και ορισμένες άλλες.

Προορισμοί που έχουν υποστεί επιπτώσεις είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Τύνιδα, Ραμπάτ, Αλικάντε, Πάλμα ντε Μαγιόρκ και πτήσεις προς τη νότια Γαλλία, όπως για παράδειγμα προς την Τουλούζη.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.