Ένας 21χρονος άνδρας κατηγορείται για τρεις εμπρησμούς με πρόθεση πρόκλησης κινδύνου, σε περιστατικά που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Ο Ρομάν Λαβρυνόβτς, Ουκρανός υπήκοος, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης σε κατοικία στο Σίντεναμ, νοτιοανατολικό Λονδίνο, και θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στο Δικαστήριο του Γουεστμίνστερ.

Οι κατηγορίες αφορούν τρία περιστατικά σε διάστημα τεσσάρων ημερών - μια πυρκαγιά σε όχημα στο Κέντις Τάουν, στο βόρειο Λονδίνο, μια πυρκαγιά στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού στον ίδιο δρόμο και μια πυρκαγιά σε μια διεύθυνση στην οποία διέμενε προηγουμένως στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12 Μαΐου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυρκαγιά στο σπίτι στο Κέντις Τάουν όπου διέμενε ο Κιρ Στάρμερ πριν γίνει πρωθυπουργός και μετακομίσει στην οδό Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Είναι γνωστό ότι το ακίνητο έχει ενοικιαστεί.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το εάν το κίνητρο ήταν πολιτικό.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του ακινήτου, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον Κιρ είχε γίνει στόχος εμπρησμού τέσσερις ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 8 Μαΐου, στον ίδιο δρόμο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Μαΐου, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μικρή πυρκαγιά στην μπροστινή πόρτα ενός σπιτιού που είχε μετατραπεί σε διαμερίσματα στο κοντινό Ίσλινγκτον, όπου ο Βρετανός πρωθυπουργός έμενε εκεί τη δεκαετία του 1990.

Πηγή: skai.gr

