Βρετανία: Σύλληψη ενός 21χρονου για τη φωτιά στο σπίτι του Κιρ Στάρμερ

Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του Κιρ Στάρμερ, ενώ η αντιτρομοκρατική ερευνά τυχόν σύνδεσή του με δύο ακόμη πυρκαγιές.

Ο άνδρας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες ως ύποπτος για εμπρησμό εκ προμελέτης με σκοπό επιφέρει τον θάνατο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι παραμένει υπό κράτηση και η σύλληψή του σχετίζεται με τρία περιστατικά.



Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία συνδράμει στην έρευνα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού στο βόρειο Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του σπιτιού στο Κέντις Τάουν, αλλά δεν υπήρξε τραυματισμός.

Αστυνομικοί και ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και ένας κλοιός αστυνομικών παραμένει στη θέση του καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκε για «μικρή πυρκαγιά στις 1:11 π.μ. τοπική ώρα (3:11 ώρα Ελλάδας) η οποία τέθηκε υπό έλεγχο περίπου 20 λεπτά αργότερα. Δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό του Κέντις Τάουν έσπευσαν στο σημείο».

Περίπου 10 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ο Στάρμερ, ο οποίος διαμένει στην παρούσα φάση στην επίσημη κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, φέρεται να εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο στο Βόρειο Λονδίνο, το οποίο έχει ενοικιαστεί.

Ο επίσημος εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για το έργο τους», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το θέμα παραμένει αντικείμενο έρευνας, επομένως δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω», είπε, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν κάποιο από τα μέλη της οικογένειας του Στάρμερ ήταν παρόντα τη στιγμή του συμβάντος.

«Η πυρκαγιά διερευνάται και οι κλοιοί παραμένουν στη θέση τους όσο συνεχίζονται οι έρευνες», επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ερευνητές τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από την αστυνομία εθεάθησαν στο ακίνητο. Ένα τμήμα του γύρω δρόμου έκλεισε προσωρινά για τα οχήματα.

Το ακίνητο έχει στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Πέρυσι, τρία άτομα κρίθηκαν ένοχα για παραβίαση της δημόσιας τάξης μετά από μια φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το ίδιο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

