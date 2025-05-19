Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Κουανγκσί, στη νότια Κίνα, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ενώ προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτροδότησης, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στις επαρχίες Τσιανγκσί, Τσετσιάνγκ, Φουτσιάν, Κουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τουλάχιστον 10 σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν τη νότια πόλη Σεντζέν με άλλες πόλεις ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους σήμερα εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις σιδηροδρομικές αρχές της περιοχής.

Περισσότερα από 620.000 νοικοκυριά στην Κουανγκσί βυθίστηκαν στο σκοτάδι τις τελευταίες ημέρες λόγω της βροχής, όπως μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ. Έως σήμερα το πρωί, η τοπική εταιρία πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περίπου 600.000 νοικοκυριά.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε πως ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα και αύριο σε περιοχές όπως η επαρχία Σιντζιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

