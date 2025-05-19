Ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε επιστολή στον Τζο Μπάιντεν μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Ο βασιλιάς Κάρολος απέστειλε ιδιωτική επιστολή στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του μετά τη γνωστοποίηση της επιθετικής μορφής καρκίνου του προστάτη με την οποία διαγνώστηκε.

Ο Κάρολος, 76 ετών, ο οποίος έχει συναντήσει αρκετές φορές τον Μπάιντεν, υποβάλλεται και ο ίδιος σε θεραπεία για καρκίνο από τον Ιανουάριο του 2024 και λαμβάνει χημειοθεραπεία περίπου σε εβδομαδιαία βάση από τον Φεβρουάριο.

Η διάγνωση του Τζο Μπάιντεν έγινε την Παρασκευή, έπειτα από εμφάνιση ουρολογικών συμπτωμάτων που οδήγησαν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν όγκο στον προστάτη και οδήγησαν σε διάγνωση καρκίνου με Gleason score 9 (Grade Group 5) – την πιο σοβαρή και επιθετική μορφή της νόσου.

Δεδομένου ότι ο καρκίνος είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στα οστά, η κατάσταση κατατάσσεται ως στάδιο 4, η πλέον προχωρημένη μορφή της νόσου.

Η επιστολή του Καρόλου εκλαμβάνεται ως μια ανθρώπινη κίνηση αλληλεγγύης ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους ηγέτες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τις δικές τους δύσκολες μάχες με τον καρκίνο.

Το περιεχόμενο της επιστολής του βασιλιά Καρόλου δεν αποκαλύφθηκε, αλλά έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δική του μάχη με τον καρκίνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.