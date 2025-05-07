Βρετανία: Τη συνέκριναν με τον Darth Vader και κέρδισε αποζημίωση 40.000 δολαρίων

«Apology (not) accepted» όπως θα έλεγε και ένας γνωστός Λόρδος των Sith. Η θιγείσα Βρετανίδα εργάτρια Λόρνα Ρουκ έλαβε σχεδόν 40.000 δολάρια (35.000 ευρώ) ως αποζημίωση μετά τη σύγκρισή της με τον άρχοντα του σκότους Darth Vader – έναν παραλληλισμό που, περιέργως πώς, οι δικηγόροι θεώρησαν «προσβλητικό».

«Ο Darth Vader είναι ένας θρυλικός κακός της σειράς Star Wars, και το να παραλληλίζεται με την προσωπικότητά της είναι προσβλητικό», δήλωσε η δικαστής εργατικών διαφορών Κάθριν Ράμσντεν κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου εργατικών διαφορών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ανέφερε η Guardian.

Οι δικηγόροι της θεώρησαν επιζήμιο για την προσωπικότητα της Ρουκ να συγκρίνεται με τον κακό του «Star Wars», μισό άνθρωπο μισό μηχανή, ο οποίος ήταν γνωστός στις ταινίες ότι δεν φερόταν και με τον καλύτερο τρόπο στους υφισταμένους του χρησιμοποιώντας τη Δύναμη (Force) για να είναι... πειστικός στις εντολές του.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2021, αφού η Ρουκ, που εργαζόταν στον τομέα Αίματος και Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Βρετανίας ως επόπτρια εκπαίδευσης και πρακτικής, κλήθηκε να κάνει ένα ψυχολογικό τεστ με θέμα το «Star Wars» ως άσκηση ομαδικής εργασίας.

Στο ερωτηματολόγιο, οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε ερωτήσεις για να αξιολογήσουν το επίπεδο εσωστρέφειάς τους, το επίπεδο ενσυναίσθησής τους, το αν λειτουργούσαν περισσότερο με βάση τις σκέψεις ή τα συναισθήματά τους, και πώς αντιλαμβάνονταν τον κόσμο γύρω τους.

Στη συνέχεια, συγκρίνονταν με έναν χαρακτήρα του «Star Wars» - για τον οποίο υπήρχαν 16 επιλογές - τον οποίο η εταιρεία θεωρούσε ότι ενσάρκωνε αυτά τα χαρακτηριστικά, ανέφερε ο Guardian.

Ενώ απεικονιζόταν στις ταινίες ως Λόρδος των Σιθ που καταστρέφει πλανήτες, ο Νταρθ Βέιντερ περιγράφηκε στο κουίζ ως ένα «πολύ συγκεντρωμένο άτομο» που μπορούσε να επιταχύνει τη συνέργεια της ομάδας.

Η Ρουκ δεν συμπλήρωσε η ίδια το κουίζ, καθώς έπρεπε να απαντήσει σε ένα προσωπικό τηλεφώνημα.

Αλλά όταν επέστρεψε, ανακάλυψε ότι ένας συνάδελφος της είχε απαντήσει εκ μέρους της και ανακοίνωσε ότι το αφεντικό ήταν ο... ψυχολογικός σωσίας του Νταρθ Βέιντερ.

Η Ρουκ βρήκε αυτή τη σύγκριση με τον εμβληματικό κακό - του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Άνακιν Σκαϊγουόκερ - εξαιρετικά δυσάρεστη, και είπε ότι την έκανε εξαιρετικά αντιδημοφιλή στον χώρο εργασίας. Μάλιστα, ανέφερε ως έναν από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από τη δουλειά τον επόμενο μήνα.

Ενώ το δικαστήριο συμφώνησε ότι το «Περιστατικό με τον Νταρθ Βέιντερ» επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονταν οι συνάδελφοί της, απέρριψε τον ισχυρισμό της ότι αυτός ήταν ο λόγος πίσω από την παραίτησή της.

Τελικά έκριναν ότι ήταν «επιζήμια» και της επιδίκασαν αποζημίωση 28.989,61 λίρες (38.729 δολάρια).

Πηγή: skai.gr

