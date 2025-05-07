Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν 15 επιπλέον νέες οντότητες και άτομα στο πλαίσιο κυρώσεων για ρωσικές υβριδικές απειλές, καθώς και άτομα που είναι ύποπτα για χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία, δήλωσαν πηγές της ΕΕ την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημειώνεται πως οι απεσταλμένοι της ΕΕ ξεκίνησαν συζητήσεις για ένα 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

