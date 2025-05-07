Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς Μόσχα

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σήμερα εννέα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε απόψε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Νωρίτερα, το κανάλι Shot στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο έχει πληροφόρηση από τις ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδιδε πως ένα drone καταρρίφθηκε στην περιφέρεια της Μόσχας και αρκετά άλλα καταστράφηκαν στη γειτονική Καλούγκα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ζουκόφσκι στα περίχωρα της Μόσχας, καθώς και στο αεροδρόμιο της Καλούγκα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το τελευταίο 24ωρο έχουν καταρριφθεί 524 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Η ρωσική πρωτεύουσα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει περισσότερους από 20 ξένους ηγέτες που θα παραστούν στη στρατιωτική παρέλαση της Παρασκευής για τον εορτασμό της 80ής επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

