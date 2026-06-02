ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Της Έλενας Γαλάρη

Στο αρχείο "βάζει" η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, μετά και τις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο βουλευτές με την ιδιότητα του υπόπτου.

Η δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα κρίθηκε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, η εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να αρχειοθετηθεί και η δικογραφία που αφορά σε πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός στα αδικήματα των πολιτικών προσώπων.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών που θα επικυρώσει ή όχι την αρχειοθέτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.