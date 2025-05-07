Επίθεση Όρμπαν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή την Ουκρανία

Επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν με αφορμή τη δήλωσή της για παροχή περαιτέρω στήριξης στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κατηγόρησε την πρόεδρο της Κομισιόν ότι εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ατζέντα και θέλει να σύρει την Ευρώπη πιο βαθιά σε έναν χαμένο πόλεμο.

Προειδοποίησε δε ότι η Ουγγαρία δεν θα το ανεχθεί αυτό.

«Η πρόεδρος @vonderleyen θέλει να διοχετεύσει επιπλέον δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, να σύρει την Ευρώπη πιο βαθιά σε έναν χαμένο πόλεμο και να οδηγήσει σε χρεοκοπία την ΕΕ. Δεν υπηρετεί τα κράτη μέλη - υπηρετεί μια ατζέντα. Η Ουγγαρία δεν θα συνηγορήσει», έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



President @vonderleyen wants to pour further billions into Ukraine, pull Europe further into a losing war, and rush a bankrupt state into the EU. She’s not serving the member states - she’s serving an agenda. Hungary won’t go along with this. pic.twitter.com/Yukf3NZrVz — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 7, 2025

Πηγή: skai.gr

