Επίθεση Όρμπαν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή την Ουκρανία

«Θέλει να σύρει την Ευρώπη πιο βαθιά σε έναν χαμένο πόλεμο… Δεν υπηρετεί τα κράτη μέλη - υπηρετεί μια ατζέντα. Η Ουγγαρία δεν θα συνηγορήσει», δήλωσε

Βίκτορ Όρμπαν

Επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν με αφορμή τη δήλωσή της για παροχή περαιτέρω στήριξης στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κατηγόρησε την πρόεδρο της Κομισιόν ότι εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ατζέντα και θέλει να σύρει την Ευρώπη πιο βαθιά σε έναν χαμένο πόλεμο.

Προειδοποίησε δε ότι η Ουγγαρία δεν θα το ανεχθεί αυτό.

«Η πρόεδρος @vonderleyen θέλει να διοχετεύσει επιπλέον δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, να σύρει την Ευρώπη πιο βαθιά σε έναν χαμένο πόλεμο και να οδηγήσει σε χρεοκοπία την ΕΕ. Δεν υπηρετεί τα κράτη μέλη - υπηρετεί μια ατζέντα. Η Ουγγαρία δεν θα συνηγορήσει», έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
 

Πηγή: skai.gr

