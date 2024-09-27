Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πλημμυρισμένους δρόμους και σιδηροδρομικούς σταθμούς έχει προκαλέσει το πρωί της Παρασκευής η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ωρών σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας.

Ο σταθμός στην κωμόπολη Γουέλινγκτον της κομητείας Σρόπσιρ θυμίζει κανάλι της Βενετίας, ενώ μπλοκαρισμένα ήταν μέχρι πριν το μεσημέρι τμήματα αυτοκινητόδρομων, καθώς οδηγοί εγκατέλειψαν τα παγιδευμένα σε νερά οχήματά τους. Ιδιαίτερα προβλήματα αναφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μπρίστολ και γενικότερα στα σύνορα Αγγλίας-Ουαλίας.

Οι πλημμύρες ακολούθησαν την πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις που είχε εκδώσει το Γραφείο Μετεωρολογίας.

Η ισχύς της προειδοποίησης έληξε νωρίτερα σήμερα, με τις βροχές να υποχωρούν, ωστόσο υπό παρακολούθηση παραμένουν οι στάθμες ποταμών σε περιοχές όπου έπεσε το περισσότερο νερό.

Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τη βροχή της Δευτέρας, όταν έπεσε ποσότητα νερού που συνήθως πέφτει σε έναν μήνα.

