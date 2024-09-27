Οι θάνατοι από τις πλημμύρες στη νοτιοδυτική Πολωνία αυξήθηκαν σε 9, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς εντοπίστηκαν δύο ακόμα σοροί.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Ευρώπη αυτό τον μήνα, στις χειρότερες πλημμύρες που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν καταστροφές από τη Ρουμανία έως την Πολωνία, γέμισαν πόλεις με λάσπη και φερτά υλικά, κατέστρεψαν γέφυρες και βύθισαν σπίτια και αυτοκίνητα στα νερά, με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών να ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

«Στην κομητεία Κλόντζκο και στην κομητεία Νίσα, κατά τις επιχειρήσεις καθαρισμού μετά την πλημμύρα, εντοπίστηκαν δύο πτώματα», ανακοίνωσε η πολωνική αστυνομία στην πλατφόρμα Χ αργά χθες το βράδυ.

«Οι διαδικασίες ταυτοποίησης είναι σε εξέλιξη. Οι συνθήκες του θανάτου υποδηλώνουν ότι ίσως πρόκειται για το 8ο και το 9ο θύμα, των οποίων ο θάνατος επήλθε σε πλημμυροπαθείς περιοχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

