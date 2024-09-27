Πάνω από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία, λέει ο ΟΗΕ

Πάνω από 30.000 άνθρωποι, κυρίως Σύροι, πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ που έχει σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους στον Λίβανο.
Περίπου το 80% αυτών που περνούν τα σύνορα είναι Σύροι και περίπου το 20% Λιβανέζοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, Γκονζάλο Βάργκας Γιόσα, προσθέτοντας ότι περίπου οι μισοί είναι παιδιά και έφηβοι και ότι οι άνδρες είναι λιγότεροι από τις γυναίκες.
«Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια άλλη που είναι σε σύγκρουση εδώ και 13 χρόνια», μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή, είπε σε συνέντευξη Τύπου.
«Θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες πόσοι άλλοι θα το κάνουν» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
