Σε χάος κατέληξε η πρώτη συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου της Θουριγγίας έπειτα από τις εκλογές της 1ης Σεπτεμβρίου, λόγω της συμπεριφοράς του προεδρεύοντος βουλευτή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Γιούργκεν Τρόιτλερ.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, καταγγέλλοντας αντισυνταγματική συμπεριφορά, ενώ ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου δήλωσε ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει διαδικασία απαγόρευσης της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση του κοινοβουλίου της Θουριγγίας, το δικαίωμα πρώτης πρότασης υποψηφίου προέδρου του σώματος έχει το κόμμα που αναδείχθηκε πρώτο στις εκλογές.

Αν αποτύχει να εκλεγεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται και, αν αποβεί και πάλι άκαρπη, στην τρίτη ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία ωστόσο θεώρησαν ότι παραβιάζεται η αρχή της πλειοψηφίας, όταν ο προεδρεύων αρνήθηκε να επιτρέψει σε βουλευτές να λάβουν τον λόγο ή να θέσει σε ψηφοφορία το αίτημα αλλαγής της διαδικασίας, η οποία, διευκρινίζεται, δεν είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, τα κόμματα ανησυχούσαν ότι ο πρόεδρος δεν θα επέτρεπε νέες υποψηφιότητες ούτε στην τρίτη ψηφοφορία, αλλά θα συνέχιζε επ' αόριστον με διαφορετικούς υποψηφίους από την AfD. Στην αίθουσα δημιουργήθηκε χάος, με βουλευτές να ανταλλάσσουν βαρείς χαρακτηρισμούς, με τον επικεφαλής της AfD Μπγερν Χέκε να επιτίθεται φραστικά στους βουλευτές των άλλων κομμάτων και να καταγγέλλει «καρτέλ» εναντίον του κόμματός του. Ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που επικρατούσε είναι ότι δεν κατέστη καν δυνατό να διαπιστωθεί αν το σώμα είχε απαρτία, ενώ, σύμφωνα με τον διευθυντή του κοινοβουλίου, ο προεδρεύων συμπεριφέρθηκε ως εκλεγμένος πρόεδρος του κοινοβουλίου, κάτι που δεν δικαιούται.

Το CDU έχει προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Θουριγγίας καταγγέλλοντας την συμπεριφορά του κ. Τρόιτλερ και συνολικά των βουλευτών της AfD ως αντισυνταγματική, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Γκέοργκ Μάιερ (SPD) τάχθηκε υπέρ μιας διαδικασίας για την απαγόρευση του κόμματος. «Τα γεγονότα έδειξαν ότι η AfD αναλαμβάνει επιθετική, μαχητική δράση εναντίον του κοινοβουλευτισμού. Νομίζω ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια διαδικασία απαγόρευσης», έγραψε ο κ. Μάιερ στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter). Σύμφωνα επίσης με τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του πανεπιστημίου της Ιένας Μίχαελ Μπρένερ, ο προδρεύων «όχι μόνο υπερέβη τις εξουσίες του, αλλά παραβίασε ακόμη και τα δικαιώματα των βουλευτών».

Από την πλευρά πάντως της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ παραδέχθηκε ότι οι εικόνες από το κοινοβούλιο στην Ερφούρτη «απασχολούν και ενοχλούν πολλούς», απέφυγε ωστόσο να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο διαδικασίας απαγόρευσης της AfD και περιορίστηκε να δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή επιλαμβάνεται το κρατιδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ η διαδικασία απαγόρευσης από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να αποτελεί ύστατη λύση.

