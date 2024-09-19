Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, το Βρότσλαβ, ετοιμαζόταν σήμερα για την κορύφωση των πλημμυρικών φαινομένων, με τα έργα προστασίας να φαίνεται μέχρι στιγμής ότι αντέχουν, μετά τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δυο δεκαετιών που σάρωσαν την κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Το κύμα πλημμυρών, που πλήττει την περιοχή στα σύνορα Πολωνίας-Τσεχίας από το σαββατοκύριακο, έφθασε στο Βρότσλαβ κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αρχικά δεν υπήρχαν ενδείξεις για σοβαρές ζημιές.

«Είναι πολύ νωρίς να δηλώσουμε ότι η πλημμύρα στο Βρότσλαβ ξεπεράστηκε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνάντηση με ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων. «Θα προτιμούσα να περιμένουμε και να προσπαθούμε να μαντέψουμε … όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην αύξηση στην στάθμη των ποταμών».

Η 44χρονη Ανιέζκα Ποπόβ-Βόσνιακ, υπάλληλος σε κλινική γονιμότητας που γύρισε την πόλη με το ποδήλατό της, δήλωσε στο Reuters ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη απ' ό,τι αναμενόταν. «Δεν υπάρχει πλημμύρα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή … Οι παρόχθιες περιοχές αναψυχής είναι πλημμυρισμένες, αλλά νομίζω ότι όλοι το περιμέναμε αυτό και νομίζω ότι προς το παρόν όλα φαίνονται αισιόδοξα».

Ο στρατός δήλωσε ότι 16.000 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή, μαζί με αστυνομικούς και χιλιάδες εθελοντές.

Ο Τουσκ ετοιμαζόταν να συναντήσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλους ηγέτες από πλημμυροπαθείς χώρες της κεντρικής Ευρώπης σήμερα με τις βροχοπτώσεις να αφήνουν πίσω τους καταστροφές από τη Ρουμανία έως την Πολωνία.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με 5 εξ αυτών στην Τσεχία, 7 στη Ρουμανία, 7 στην Πολωνία και 5 στην Αυστρία.

Ο κατακλυσμός γέμισε πόλεις με λάσπη και φερτά υλικά, κατέστρεψε γέφυρες, βύθισε αυτοκίνητα στα νερά και άφησε στις αρχές και τα νοικοκυριά ένα λογαριασμό δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των ζημιών.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να επισκεφθεί το Βρότσλαβ σήμερα το απόγευμα για να συναντηθεί με τον Τουσκ και τους πρωθυπουργούς της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Αυστρίας για να συζητήσουν τη βοήθεια προς την περιοχή.

Ο υπουργός Οικονομικών της Τσεχίας δήλωσε ότι οι ζημιές στη χώρα του ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην Ουγγαρία, πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την αύξηση της στάθμης του Δούναβη και ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι το ύψος του νερού στη Βουδαπέστη αναμένεται να φθάσει στο υψηλότερο σημείο του το Σάββατο το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, αλλά ότι θα είναι χαμηλότερο συγκριτικά με τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2013. «Η Ουγγαρία θα τα καταφέρει, θα προστατευθούμε με επιτυχία και από αυτή την πλημμύρα», δήλωσε αργά χθες.

Ο Τουσκ προειδοποίησε επίσης κατά της διασποράς ψευδών πληροφοριών για τις πλημμύρες, ενώ οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες αναζητούσαν έναν άνθρωπο ντυμένο με στρατιωτική στολή που εμφανίστηκε σε αναχώματα που είχαν στηθεί κατά της πλημμύρας και προειδοποιούσε τον κόσμο ότι τα προστατευτικά θα εκραγούν.

«Ο άνδρας αυτός οδηγεί ένα αυτοκίνητο με ψεύτικες πινακίδες κυκλοφορίας, άρα δεν είναι πλέον αστείο, είναι σοβαρό ζήτημα», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Κανείς δεν σκοπεύει να ανατινάξει κάτι. Σας παρακαλώ μην το πιστεύετε και ειδοποιήστε άμεσα την αστυνομία και τον στρατό. Θα εξαλείψουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

