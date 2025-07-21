Μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε σήμερα χάος σε μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, με χιλιάδες επιβάτες να περιμένουν σε ουρές ή να κοιμούνται στο πάτωμα μετά την ακύρωση ή την καθυστέρηση πτήσεων, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ρωσίας βάση του αριθμού των επιβατών που εξυπηρετεί, ανάμεσα σε μεγάλες ουρές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 117 drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 30 πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, ενώ την προηγούμενη μέρα είχαν καταρρίψει 172 drones, συμπεριλαμβανομένων και πάλι 30 πάνω από την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, η Rosaviatsiya, επέβαλε για σύντομο χρονικό διάστημα περιορισμούς στις πτήσεις στη διάρκεια της νύχτας στα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας -Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι.

Μερικές χιλιάδες άνθρωποι είχαν αποκλειστεί στη Ρωσική Άπω Ανατολή λόγω των ακυρώσεων πτήσεων στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές πρόσθεσαν επιπλέον δρομολόγια τρένων για την επιστροφή επιβατών στη Μόσχα από την Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πληθυσμός της Μόσχας και της γύρω περιοχής της ανέρχεται σε τουλάχιστον 21,5 εκατομμύρια.

