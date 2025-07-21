Ο Ντόναλντ Τραμπ αγαπάει ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη και δεν το κρύβει. Χθες, Κυριακή, ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Truth Social προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστή τον πρώην αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα αλλά και με όσους αντιπάλους του, Δημοκρατικούς, τον έχουν κατηγορήσει σχολιάζοντας ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Έτσι, το βίντεο 45 δευτερολέπτων δείχνει τον πρώην πρόεδρο να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο ενώ συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και να του περνάνε χειροπέδες. Στη συνέχεια ο Μπαράκ Ομπάμα οδηγείται στη φυλακή φορώντας μάλιστα και τη χαρακτηριστική πορτοκαλί σχολή.

Ο Τραμπ παρακολουθεί χαμογελαστός τη σύλληψη του πρώην προέδρου ενώ από πίσω παίζει το αγαπημένο του τραγούδι «YMCA».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τις νέες καταγγελίες της Τούλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών και νυν συμμάχου του Τραμπ, στο Fox News, κατά της κυβέρνησης Ομπάμα.

Η Γκάμπαρντ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Ομπάμα πολιτικοποίησε τις πληροφορίες για να τροφοδοτήσει την εκδοχή ότι η Ρωσία βοήθησε στην εκλογή του Τραμπ. Δήλωσε ότι τα έγγραφα θα παραπεμφθούν στο FBI και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανή ποινική δίωξη. Οι Δημοκρατικοί απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Γκάμπαρντ ως ανακριβείς.

