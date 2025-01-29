Ο επίσκοπος του Λίβερπουλ Τζον Περάμπαλαθ κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον μιας γυναίκας και για παρενόχληση μιας άλλης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου Channel 4 για το πιο πρόσφατο μιας σειράς σκανδάλων που έχουν συγκλονίσει την Εκκλησία της Αγγλίας τους τελευταίους μήνες.

Σε γραπτή δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Περάμπαλαθ αρνείται τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας πως συνεργάστηκε πλήρως με την επιτροπή που είχε αναλάβει την έρευνα στους κόλπους της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 4, μια γυναίκα κατηγόρησε τον Περάμπαλαθ για σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2019 και 2023, ενώ μια επίσκοπος τον κατηγόρησε για παρενόχληση.

«Οι κατηγορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή (του Channel 4) αφορούν συναντήσεις που έγιναν σε δημόσιους χώρους, με άλλους παρόντες», αναφέρει ο Περάμπαλαθ, συμπληρώνοντας ότι η αστυνομία ερεύνησε μια από αυτές τις υποθέσεις χωρίς να κρίνει σκόπιμο ότι έπρεπε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

«Παρότι δεν θεωρώ ότι έσφαλα κάπου, έχω λάβει σοβαρά υπόψη τα διδάγματα που πήρα από αυτήν τη διαδικασία σχετικά με το πώς οι ενέργειές μου μπορούν να εκληφθούν από άλλους», συμπληρώνει ο επίσκοπος του Λίβερπουλ, υπογραμμίζοντας ότι θα διευκολύνει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σειρά σκανδάλων έχουν συγκλονίσει την Εκκλησία της Αγγλίας τους τελευταίους μήνες

Ο Τζάστιν Ουέλμπι, αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι και πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί τον περασμένο Νοέμβριο όταν έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να σταματήσει τη δράση δικηγόρου που είχε κακοποιήσει – σωματικά, ψυχολογικά και σεξουαλικά – δεκάδες αγόρια και νεαρούς άντρες από το 1970 και μετά σε εκκλησιαστικές θερινές κατασκηνώσεις.

Ένας άλλος πρώην αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι, ο Τζορτζ Κάρεϊ, είχε υποχρεωθεί να παραιτηθεί από τα ποιμαντικά του καθήκοντα υπό το βάρος καταγγελιών ότι είχε αποκαταστήσει τον κληρικό Ντέιβιντ Τούντορ, ο οποίος είχε αποβληθεί από την Εκκλησία της Αγγλίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Το Channel 4 ανέφερε ότι υπάρχουν καταγγελίες για απόπειρα συγκάλυψης από τον προσωρινό ηγέτη της Εκκλησίας της Αγγλίας, τον Στίβεν Κοτρέλ, στην περίπτωση του επισκόπου του Λίβερπουλ.

Πηγή: skai.gr

