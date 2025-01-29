Ζελένσκι: Ο Πούτιν φοβάται τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα ότι οι δηλώσεις του ηγέτη του Κρεμλίνου για τη διεξαγωγή συνομιλιών με σκοπό το τέλος του σχεδόν τριετούς πολέμου δείχνουν ότι φοβάται τις συνομιλίες και θέλει η σύγκρουση αυτή να μην τελειώσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν "φοβάται" τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. "Σήμερα, ο κ. Πούτιν επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι φοβάται τις διαπραγματεύσεις, ότι φοβάται τους ισχυρούς ηγέτες και ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παρατείνει τον πόλεμο", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε τις απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουκρανία μπορεί να βρει τα νομικά μέσα για τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη Ρωσία παρά την "παρανομία" του Ζελένσκι, όπως είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος παρέμεινε στην εξουσία πέρα από τη νόμιμη εντολή του.

Πηγή: skai.gr

