Ιταλία - Υπό έρευνα σε σκάνδαλο η Μελόνι: «Δεν θα με εκβιάσουν, δεν θα με εκφοβίσουν»

Υπό έρευνα για την υπόθεση επαναπατρισμού Λίβυου καταζητούμενου τέθηκαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.



Η Μελόνι και οι υπόλοιποι ανώτατοι αξιωματούχοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της συνέργειας και της υπεξαίρεσης σε σχέση με την υπόθεση του επαναπατρισμού του Λίβυου αξιωματούχου Αλ Μάσρι.



«Δεν θα με εκβιάσουν, δεν θα με εκφοβίσουν, θα προχωρήσω με το κεφάλι ψηλά» αντέδρασε έντονα η Μελόνι αναρτώντας ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.



Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V January 28, 2025

«Έγινε καταγγελία από τον αριστερό δικηγόρο πρώην πολιτικό Λουίτζι Λι Γκότι, άνθρωπο πολύ κοντά στον Ρομάνο Πρόντι» υποστήριξε δε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Την έρευνα διέταξε ο γενικός εισαγγελέας της Ρώμης Φραντσέσκο Λο Βόι.

'Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα η ιταλική αστυνομία συνέλαβε στο Τορίνο τον επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας της Λιβύης, ο οποίος διευθύνει στην Τρίπολη το κέντρο κράτησης μεταναστών Μιτίγκα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Παρόλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη Λιβύη.

Ο Αλ Μάσρι κατηγορείται για τη διάπραξη μιας σειράς εγκλημάτων πολέμου και βασανιστηρίων από το 2011, οπότε ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

