Η πρόταση του Τραμπ να «καθαρίσει» τη Γάζα είναι ανήθικη και αναποτελεσματική

Γιορτάζοντας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα, ο πατέρας ενός Ισραηλινού ομήρου είπε ότι έτσι έμοιαζε η νίκη. Ήταν μια τιμητική άποψη για τον πόλεμο των 15 μηνών με την οποία κάθε γονιός θα ταυτιζόταν. Αν ήταν αλήθεια.

Η νίκη στον πόλεμο έγκειται τελικά στο να πλήξει τη βούληση της άλλης πλευράς να πολεμήσει, γιατί, εκτός από την πολιτική διευθέτηση, στην περίπτωση της εθνοκάθαρσης ή της γενοκτονίας, πάντα απομένει κάποιος για να πάρει το όπλο. Αυτό δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρο από ό,τι στη Γάζα, και γι' αυτό η σύγκρουση είναι απίθανο να τελειώσει με την τρέχουσα εκεχειρία των τριών σταδίων.

Η Χαμάς θεωρεί κάθε τέλος των μαχών ως νίκη, γιατί για αυτήν σημαίνει ότι έχει πλήξει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την προσπάθεια καταστροφής της. Οι μαχητές της έκαναν αυτή την άποψη σαφή, βγαίνοντας από τις σήραγγές τους για να πανηγυρίσουν ανάμεσα στα συντρίμμια μόλις τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός. Αφού προκάλεσε την καταστροφή των Παλαιστινίων με την εξαιρετική σε αγριότητα επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε Ισραηλινούς αμάχους πριν από περισσότερους 15 μήνες, η επιβίωση της Χαμάς χωρίς να παραδοθεί ερμηνεύεται ως νίκη.

Σύμφωνα με την πρώην κυβέρνηση Μπάιντεν των ΗΠΑ, η Χαμάς έχει στρατολογήσει σχεδόν άλλους τόσους νέους μαχητές από την έναρξη του πολέμου όσους έχει χάσει. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Όσο υπάρχουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα και δεν προβλέπεται διευθέτηση, είναι πάντα έτοιμοι για μάχη.

Οι Ισραηλινοί εθνικιστές και τα στρατεύματα των εποίκων τους εξέφρασαν την οργή τους για την κατάπαυση του πυρός ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ παραιτήθηκε και απέσυρε την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματός του Otzma Yehudit, ή αλλιώς Jewish Power, από την κυβέρνηση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία «καταστροφή».

Το Ισραήλ δεν έχει διατυπώσει ποτέ με σαφήνεια ποιο αποτέλεσμα θα ερμήνευε ως νίκη. Δημόσια, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε ως πολεμικό του στόχο την επιστροφή των ομήρων εξαλείφοντας τη Χαμάς. Αλλά επειδή το κίνητρο της απαγωγής ομήρων είναι η χρήση τους ως ασπίδες και διαπραγματευτικά χαρτιά, και επειδή η Χαμάς είναι ταυτόχρονα μια ιδεολογία και ένα βαθιά ενσωματωμένο κοινωνικό κίνημα, ο στόχος του Νετανιάχου τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Πιο συνεπές είναι το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Γάζα θα καταστεί ακατοίκητη που μόλις ανοίξουν ξανά τα σύνορα ο πληθυσμός της θα φύγει. Εθνικιστές όπως ο Μπεν Γκβιρ στήριζαν αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί έποικοι θα πρέπει στη συνέχεια να μετακομίσουν στη Γάζα και να την ξαναχτίσουν.

Ήθελαν επίσης να προσαρτήσουν τουλάχιστον μέρος της Δυτικής Όχθης στο πλαίσιο ενός βιβλικού δικαιώματός τους να περιλαμβάνει το εβραϊκό κράτος όλους τους Αγίους Τόπους. Και ενώ ο Νετανιάχου δεν ζήτησε τον εκτοπισμό του πληθυσμού της Γάζας, υπήρξε συνεπής κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών του ως πρωθυπουργός στην αντίθεσή του στη λύση των δύο κρατών που, ελλείψει εθνοκάθαρσης, προσφέρει το μόνο βιώσιμο μακροπρόθεσμο κλείσιμο του παλαιστινιακού ζητήματος για το Ισραήλ.

Στον Ντόναλντ Τραμπ, οι εθνικιστές του Ισραήλ βλέπουν τώρα έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που υποστηρίζει τη θεωρία τους για τη νίκη. Στις 25 Ιανουαρίου, είπε ότι επειδή η Γάζα είχε γίνει τόπος κατεδάφισης, ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε θα ήταν να «καθαρίσουμε όλο αυτό το πράγμα», στέλνοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Το παρουσίασε ως ανθρωπιστική χειρονομία.

Ο Τραμπ δεν είναι ανόητος. Γνωρίζει ότι οποιαδήποτε έξοδος από τη Γάζα θα ήταν μόνιμη. Είναι επίσης σημαντικό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως είπαν άλλοι, αυτή θα ήταν μια καθαρή περίπτωση εθνοκάθαρσης, γιατί η κατεδάφιση της Γάζας δεν συνέβη απλώς. Διεξήχθη από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, καθώς επέφεραν δικαιολογημένα αντίποινα στη Χαμάς για την αγριότητα της στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά από κάποιο σημείο, αυτή η σύγκρουση έπαψε να είναι απλώς μια απάντηση σε μια τρομοκρατική επίθεση και, για τις δύο πλευρές, έγινε κάτι μεγαλύτερο.

Για ένα Μεγάλο Ισραήλ που περιλαμβάνει τα εδάφη που κατελήφθησαν ως αποτέλεσμα του πολέμου του 1967 πρέπει να απαιτήσει εθνοκάθαρση, διαφορετικά ο τεράστιος αριθμός Παλαιστινίων που ενσωματώνονται ως νέοι πολίτες θα υπονόμευε την πλειοψηφία που απαιτείται για τη διατήρηση μιας εβραϊκής δημοκρατίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κανένας Ισραηλινός ηγέτης δεν μπορεί να αποδεχθεί το λεγόμενο δικαίωμα επιστροφής για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τους απογόνους τους.

Η εθνοκάθαρση ήταν, ιστορικά, ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τις χώρες να επιτύχουν τη νίκη, δηλαδή πολιτικούς στόχους. Αφαιρεί έναν εχθρό που είτε έχει ακόμα τη θέληση να πολεμήσει είτε μπορεί να το κάνει ξανά στο μέλλον. Για αυτόν τον λόγο, είναι επίσης πολύ πιο συνηθισμένη ως τακτική από ό,τι πιστεύουμε, και σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγει σε γενοκτονία. Στην πρόσφατη μνήμη, οι Αρμένιοι εκκαθάρισαν εθνοτικά τους Αζέρους γύρω από τον θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στη συνέχεια - τον περασμένο Σεπτέμβριο - οι Αζέροι έκαναν το ίδιο σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό Αρμενίων.

Οι Γεωργιανοί εκδιώχθηκαν από την Αμπχαζία το 1992 και από τη Νότια Οσετία το 2008. Για να ανατραπεί ή να αποτραπεί η εθνοκάθαρση Κροατών, Μουσουλμάνων Βόσνιων και Κοσοβάρων από Σέρβους τη δεκαετία του 1990, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους παρενέβησαν στρατιωτικά στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η Τουρκία και η Ελλάδα αντάλλαξαν τους μειονοτικούς πληθυσμούς κατόπιν συμφωνίας, στο τέλος ενός πολέμου, το 1923. Η εξασθενημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σκότωσε ή έδιωξε τη συντριπτική πλειονότητα των Αρμενίων το 1915, φοβούμενη τη χρησιμοποίησή τους από τη Ρωσία. Η Ρωσική Αυτοκρατορία έδιωξε ή σκότωσε πάνω από το 95% των Κιρκάσιων και την πλειοψηφία των Αμπχαζών κατά την εισβολή της στον Βόρειο Καύκασο, στα μέσα έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Μια πλήρης λίστα θα ήταν, δυστυχώς, πολύ μεγαλύτερη.

Σε μια εποχή ανερχόμενου εθνικισμού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες απόπειρες εθνοκάθαρσης. Το ερώτημα είναι αν αυτό γίνεται για άλλη μια φορά αποδεκτό ως μέσο νίκης. Ένα ξεχωριστό ερώτημα για το Ισραήλ είναι εάν η εκκένωση του πληθυσμού της Γάζας στα εδάφη των μουσουλμανικών χωρών θα έλυνε τις πολιτικές και στρατιωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εβραϊκό κράτος. Αυτό θα παρατείνει απλώς τα δεινά του παλαιστινιακού λαού και θα μπορούσε να αναζωπυρώσει μια πολύ μεγαλύτερη παναραβική ανάφλεξη.

Το πρώτο ερώτημα είναι ηθικό και, καθώς γιορτάζουμε την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, η απάντησή του θα πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Όσο για το δεύτερο που αφορά στο ζήτημα ταυτότητας και τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και στρατιωτικά μαθηματικά των 7 εκατομμυρίων Ισραηλινών που επιβιώνουν δίπλα σε εκατοντάδες εκατομμύρια Άραβες Μουσουλμάνους - φοβάμαι ότι η απάντηση είναι και πάλι «όχι».

Ο Marc Champion είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν επικεφαλής του γραφείου της Wall Street Journal στην Κωνσταντινούπολη.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.