Βρετανία: Ανακοινώθηκε τι προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές - Προβλημάτων συνέχεια και τις επόμενες ημέρες

Σε δεδομένα πτήσης που υποβλήθηκαν στη βρετανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας περιέχοντας λανθασμένες πληροφορίες ασφαλείας οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει χάος στις αεροπορικές μεταφορές από το πρωί της Δευτέρας.

Σε δήλωση το βράδυ της Τρίτης ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (Nats) Μαρκ Ρολφ εξήγησε ότι η λήψη των συγκεκριμένων δεδομένων πτήσης προκάλεσαν την αντίδραση του πρωταρχικού και των εφεδρικών συστημάτων ελέγχου, δηλαδή την αναστολή λειτουργίας της αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων.

«Πολύ περιστασιακά προκύπτουν τεχνικά ζητήματα που είναι σύνθετα και παίρνουν περισσότερο για να επιλυθούν. Σε περιπτώσεις τέτοιου ζητήματος τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα να απομονώνουν το πρόβλημα και να δίνουν προτεραιότητα στον συνεχιζόμενο ασφαλή έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

🇬🇧✈️ Around 1,200 flights to and from the UK were cancelled due to the four-hour failure of the national air traffic provider on bank holiday Monday. After this severe travel disruption, airlines continue to cancel flights this Tuesday. #airtrafficcontrol #BankHoliday #NATS pic.twitter.com/9WhnrO0UJT

»Αυτό είναι που συνέβη χθες. Σε καμία στιγμή δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ο αριθμός των πτήσεων μειώθηκε σημαντικά. Οι αρχικές έρευνες για το πρόβλημα δείχνουν ότι σχετίζεται με κάποια από τα δεδομένα πτήσης που λάβαμε.

»Τα συστήματά μας, τόσο το πρωταρχικό όσο και τα εφεδρικά, αντέδρασαν αναστέλλοντας την αυτόματη επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι δε θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας λανθασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια ή να επηρεάσουν το υπόλοιπο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση», ανέφερε ο κ. Ρολφ.

Συμπλήρωσε ότι η Nats έχει θεμελιωμένες διαδικασίες, που επιβλέπονται από τη βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), για τη διερεύνηση συμβάντων.

Ανακοίνωσε επίσης ότι ένα προκαταρκτικό πόρισμα θα υποβληθεί στον υπουργό Μεταφορών τη Δευτέρα και θα δημοσιοποιηθεί.

It was warned today it could take days to untangle flight schedules which are in chaos after yesterday's technical problems at UK air traffic control. Hundreds of flights were cancelled meaning still today aircraft and crew are in the wrong locations. pic.twitter.com/ySDmBvNYND