Λευκός Οίκος: Kαθησυχαστικό το βίντεο του φυλακισμένου στη Ρωσία Αμερικανού Πολ Γουίλαν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι είναι καθησυχαστικό που είδε το βίντεο του Αμερικανού πολίτη Πολ Γουίλαν, ενός πρώην πεζοναύτη που είναι φυλακισμένος στη Ρωσία γι αυτό που οι ΗΠΑ αποκαλούν ψευδείς κατηγορίες για κατασκοπεία, και κάλεσε τη Μόσχα να τον απελευθερώσει αμέσως.

Ο Γουίλαν συνελήφθη το 2018 στη Ρωσία, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία το 2020 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 16 ετών σε σωφρονιστική αποικία στη Μορντόβια, μια περιφέρεια της Ρωσίας γνωστή από τη σοβιετική εποχή για τις σωφρονιστικές της αποικίες. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

