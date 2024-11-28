Η αστυνομία του Καζακστάν διεξάγει έρευνα σχετικά με το πώς εμφανίσθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η σημαία της Ουκρανίας σε μια μεγάλη οθόνη LED στην πρωτεύουσα Αστανά κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.

Η σημαία της Ουκρανίας, με τις οριζόντιες λωρίδες μπλε και κίτρινο, εμφανίσθηκε για λίγο αργά χθες, Τετάρτη, αντί της ρωσικής τρίχρωμης σημαίας με άσπρο μπλε και κόκκινο.

Ο Πούτιν βρίσκονταν ήδη στην πόλη εκείνη τη στιγμή και η οθόνη σύντομα τέθηκε εκτός λειτουργίας, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο με την ουκρανική σημαία επί της οθόνης κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι εξετάζει όλες τις πιθανές εκδοχές συμπεριλαμβανομένης μιας τεχνικής φύσεως δυσλειτουργίας και της επίθεσης από χάκερ.

Σύμφωνα με μια έρευνα της κοινής γνώμης που έγινε τον περασμένο χρόνο, η πλειοψηφία των Καζάκων τηρούν ουδέτερη στάση σε σχέση με τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο, αλλά μεταξύ των υπολοίπων, οι υποστηρικτές της Ουκρανίας υπερισχύουν σημαντικά των υποστηρικτών της Ρωσίας.

Τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Καζακστάν, συχνά μεταφέρονται στις άλλες χώρες. Σήμερα το νόμισμα tenge του Καζακστάν υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου μετά την απότομη εξασθένιση του ρωσικού ρουβλίου.

