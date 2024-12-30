ΗΠΑ: Κυβερνοεπίθεση από Κινέζους χάκερς στο Υπουργείο Οικονομικών

Ένας κρατικά-υποκινούμενος δράστης από την Κίνα χάκαρε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αποκτώντας πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας κυβερνητικών υπαλλήλων και απόρρητα έγγραφα, δήλωσε η κυβέρνηση Μπάιντεν τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις αποκαλύψεις τους τελευταίους μήνες ότι η Κίνα είχε διεισδύσει βαθιά στα συστήματα τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, αποκτώντας πρόσβαση στις τηλεφωνικές συνομιλίες και στα γραπτά μηνύματα Αμερικανών αξιωματούχων και άλλων.

Στις 8 Δεκεμβρίου, μια εταιρεία υπηρεσιών λογισμικού, η BeyondTrust, ειδοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι ο χάκερ είχε αποκτήσει ένα κλειδί ασφαλείας που του επέτρεπε να αποκτήσει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ορισμένους σταθμούς εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε έγγραφα σε αυτούς, ανέφερε το τμήμα σε επιστολή που ενημερώνει τους νομοθέτες του επεισοδίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι είχε συνεργαστεί με το FBI, την κοινότητα πληροφοριών και άλλους ερευνητές για να καθορίσουν τον αντίκτυπο της παραβίασης. Η παραβιασμένη υπηρεσία είχε τεθεί εκτός σύνδεσης και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο κινεζικός κρατικός παράγοντας εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε το υπουργείο.

Σε δήλωσή του, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι το υπουργείο έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές κατά των συστημάτων του και των δεδομένων που διατηρούν και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα και τις κρατικές υπηρεσίες για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πειρατεία.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν διευκρίνισε πότε έλαβε χώρα το επεισόδιο, αλλά είπε ότι θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σε μια προσεχή συμπληρωματική έκθεση στο Κογκρέσο.

Πρόσφατες αναφορές για μια ξεχωριστή παραβίαση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ από μια κινεζική ομάδα χάκερ με το παρατσούκλι Salt Typhoon έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια των συστημάτων των ΗΠΑ. Η ομάδα κυβερνοασφάλειας της Microsoft ανακάλυψε αυτό το hacking το καλοκαίρι, το οποίο έδωσε στην Κίνα πρόσβαση σε συνομιλίες που είχαν ο Donald J. Trump και ο JD Vance, μεταξύ άλλων Αμερικανών.

Πηγή: skai.gr

