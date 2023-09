Βρετανία: Κατηγορούμενη για μία ακόμα απόπειρα δολοφονίας βρέφους η «διαβολική» νοσοκόμα Λούσι

Η Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία επτά μωρών στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, θα περάσει εκ νέου από δίκη κατηγορούμενη ότι προσπάθησε να δολοφονήσει ένα ακόμα νεογέννητο, δήλωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές, σε μία ανατριχαστική υπόθεση serial killer που έχει παγώσει τη χώρα.

Μετά την καταδίκη της, η Λέτμπι, που σύμφωνα με τον δικαστή πραγματοποίησε σκληρή και προμελετημένη εκστρατεία δολοφονιών, με τις ενέργειές της να είναι στα όρια του σαδισμού, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα αφεθεί ελεύθερη από τη φυλακή.

Η Λέτμπι, 33 ετών, η κατά συρροή παιδοκτόνος με τα περισσότερα θύματα στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, καταδικάστηκε τον Αύγουστο για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester στη βόρεια Αγγλία και για επίθεση εναντίον έξι ακόμα το 2015 και το 2016. Ωστόσο, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για έξι κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας που αφορούν πέντε άλλα βρέφη.

Σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει νέα δίκη για μία από αυτές τις κατηγορίες, με την ημερομηνία της δίκης να ορίζεται προσωρινά για τον επόμενο χρόνο.

