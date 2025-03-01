Και αύριο το μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου σε μορφή γραπτού κειμένου

Όπως συνέβη τις δυο τελευταίες Κυριακές, και αύριο το μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου προς του πιστούς, πρόκειται να διανεμηθεί στους δημοσιογράφους σε μορφή γραπτού κειμένου.

Παράλληλα, πηγές του Βατικανού αναφέρουν ότι αυτή την ώρα ο ποντίφικας δε χρησιμοποιεί μάσκα οξυγόνου, συνεχίζει να λαμβάνει με απόλυτη αυτονομία όλες τις αποφάσεις που αφορούν την Καθολική Εκκλησία, σηκώνεται από το κρεβάτι και κατά την σημερινή ημέρα, η διάθεσή του ήταν καλή.

Παρά ταύτα, η κατάστασή του συνεχίζει να θεωρείται πολύπλοκη, λόγω της χθεσινής κρίσης βρογχόσπασμου, η οποία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

