Βρετανία: Η τράπεζα Coutts έκλεισε τους λογαριασμούς του Φάρατζ (Δείτε βίντεο)

Ο Βρετανός «απόστολος του Brexit», Νάιτζελ Φάρατζ υποστηρίζει ότι μια τράπεζα του έκλεισε τους λογαριασμούς του επειδή οι απόψεις του ευρωφοβικού, ακροδεξιού πολιτικού δεν αντιστοιχούσαν «στις αξίες της», ένα γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Φάρατζ, ο πρώην ηγέτης του Κόμματος του Brexit και του αντιμεταναστευτικού UKIP, εξήγησε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Twitter ότι έλαβε έναν φάκελο σαράντα σελίδων για να καταλάβει για ποιον λόγο έκλεισαν οι λογαριασμοί του στην περίβλεπτη Coutts, την τράπεζα της βασίλισσας Ελισάβετ και θυγατρική της Natwest.

I now have evidence Coutts LIED to me..



In an explosive 40 page memo, “Brexit” is mentioned 86 times, “Russia” 144 & “PEP” 10.



Support for Trump + views on immigration, net zero & the vaccine are listed as reasons to exit me.



They say my account is commercially viable! pic.twitter.com/QjPCuUetu3