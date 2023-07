Κομισιόν: Aπέσυρε την υποψηφιότητά της για την επιτροπή Ανταγωνισμού η Αμερικανίδα οικονομολόγος

Η Αμερικανίδα οικονομολόγος Φιόνα Σκοτ Μόρτον απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις πολιτικές αντιδράσεις που κορυφώθηκαν με την κριτική του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την επιλογή υποψηφίου εκτός ΕΕ, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

«Δεδομένης της διαμάχης που προέκυψε λόγω της επιλογής ενός μη Ευρωπαίου για την πλήρωση αυτής της θέσης και της σημασίας ότι η Γενική Διεύθυνση έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισα ότι η καλύτερη απόφαση είναι να αποσυρθώ και να μην αναλάβω τη θέση του Chief Economist», ανέφερε η Σκοτ Μόρτον σε επιστολή που δημοσίευσε στο Twitter η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

Professor Fiona Scott Morton has informed me of her decision to not take up the post as Chief Competition Economist. I accept this with regret and hope that she will continue to use her extraordinary skill-set to push for strong competition enforcement https://t.co/8WSmWYc4LV pic.twitter.com/W3Zb34in7N