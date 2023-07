Βρετανία: Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αποκαλύπτει ότι υποτιμήθηκε ο κίνδυνος της εξάπλωσης της Wagner στην Αφρική Κόσμος 14:49, 26.07.2023 linkedin

Η Wagner κατηγορείται για τη δολοφονία εκατοντάδων αμάχων σε χώρες της Αφρικής ενώ βοήθησε στη στήριξη του καθεστώτος που πληρώνει τους μισθούς τους