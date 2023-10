Βρετανία: Η αστυνομία αυξάνει τις περιπολίες μετά από περιστατικά «που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ισραήλ» Κόσμος 13:22, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας» έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία