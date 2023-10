Αίγυπτος: Αστυνομικός άνοιξε πυρ κατά Ισραηλινών τουριστών - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, δύο Ισραηλινοί τουρίστες και ένας Αιγύπτιος ξεναγός όταν αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον τους στο τουριστικό μνημείο της Στήλης του Πομπήιου στην Αλεξάνδρεια, στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στις υπηρεσίες ασφαλείας, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

