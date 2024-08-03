Ταραχές ξέσπασαν σήμερα σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Στην πόλη αυτή οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για ταραχές στο Μάντσεστερ και στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με το https://www.liverpoolecho.co.uk/ ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο του Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της τάξης απέκλεισαν το Στραντ, καθώς σημειώθηκαν ταραχές κοντά στην προκυμαία της πόλης.

❗️🔥🇬🇧 - Clashes between police and nationalists begin in the United Kingdom.



Thousands of people gathered in Liverpool to protest against immigration.



In Manchester, a black man was reprimanded after laughing at the deaths of three white girls.



He then threatened the… pic.twitter.com/tZDDeLIPOg — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 3, 2024

«Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ αντιμετώπιζαν σοβαρές ταραχές στο κέντρο του Λίβερπουλ. Αυτή η συμπεριφορά (…) δεν θα γίνει ανεκτή. Και θα συλλάβουμε τους υπεύθυνους» ανέφερε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Το μεσημέρι, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια αντιδιαδήλωση στο Σεντ Τζόρτζι'ς Πλατό, υπό το σύνθημα «Μην αφήσετε τους ρατσιστές να μας διχάσουν». Το απόγευμα, οι ακροδεξιοί διαδηλωτές που συμμετείχαν στην αντιμεταναστευτική, αντιισλαμική συγκέντρωση «Σώστε τα παιδιά μας» συναντήθηκαν με τους αντιδιαδηλωτές στο Πιρ Χεντ και η αστυνομία παρενέβη, προσπαθώντας να κρατήσει σε απόσταση τις δύο ομάδες.

Η διαδήλωση «Σώστε τα παιδιά μας» οργανώθηκε με αφορμή τον φόνο τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού του Σάουθπορτ, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος παράτυπος μετανάστης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος που έχει συλληφθεί για το έγκλημα είναι ένας 17χρονος από το Μπανκς του Λάνκασιρ, γεννημένος στη Βρετανία, με καταγωγή από τη Ρουάντα.

Στο Μάντσεστερ, διαδηλωτές συγκρούστηκαν επίσης με αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους κρατήσουν σε απόσταση από μια αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση, σύμφωνα με το BBC. Στο Νότιγχαμ, η αστυνομία πήρε επίσης θέση μεταξύ δύο ομάδων, η μία εκ των οποίων φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών και η άλλη απαντούσε «οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ», ανέφερε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇬🇧 Video from earlier in Liverpool shows the clashes between British Antifa, aided by the Muslim Defense League, the Riot Police, and Anti-migration protesters. pic.twitter.com/BCF4CiIHYv — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 3, 2024

Στο Χαλ, στη βορειοανατολική Αγγλία, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια ενός ξενοδοχείου όπου στεγάζονται αιτούντες άσυλο, ενώ στο Μπέλφαστ εκτοξεύτηκαν κροτίδες κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ μια ομάδας αντιμουσουλμάνων και μιας ομάδας αντιρατσιστών διαδηλωτών.

Οι σημερινές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις οργανώθηκαν κυρίως μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίστηκαν από προσωπικότητες της ακροδεξιάς, όπως ο ιδρυτής και πρώην αρχηγός της English Defence League, Τόμι Ρόμπινσον. Σύμφωνα με μια καταμέτρηση της αντιρατιστικής οργάνωσης Hope Not Hate («Ελπίδα, όχι Μίσος»), έγιναν περισσότερα από 30 καλέσματα για διαδηλώσεις στη Βρετανία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερα ανήσυχη εμφανίζεται η μουσουλμανική κοινότητα της Βρετανίας, μετά τις επιθέσεις σε δύο τζαμιά στο Σάντερλαντ και το Σάουθπορτ αυτήν την εβδομάδα.

Στο Λονδίνο, έγινε κανονικά, αλλά υπό ισχυρή αστυνομική προστασία, η πορεία υπέρ των Παλαιστινίων που οργανώνεται τακτικά στην πρωτεύουσα τους τελευταίους μήνες. «Οι γονείς μου είπαν να μην έρθω σήμερα, αλλά είμαι εδώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πατρίδα μου», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο 24χρονος φοιτητής Μεράτζ Χαρούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

