Η βρετανική αστυνομία αναπτύσσει περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους, μετά από προειδοποιήσεις για πιο βίαια επεισόδια το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα τζαμιά, μετά την πυρπόληση αυτοκινήτων από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Οι βίαιες διαδηλώσεις προκλήθηκαν από τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Στις ταραχές ενεπλάκησαν εκατοντάδες άνθρωποι ή χιλιάδες σε μία διαμαρτυρία στο Λονδίνο, μετά από το ξέσπασμα τους μέσα στην εβδομάδα, αφού είχε διαδοθεί εσφαλμένα μέσω του διαδικτύου, ότι ο ύποπτος για τις δολοφονίες στο Σάουθπροτ ήταν ένας ακραίος μουσουλμάνος μετανάστης.

Οι ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σάντερλαντ όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

