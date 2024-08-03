Οκτώ άτομα συνελήφθησαν στο Σάντερλαντ για αδικήματα όπως η βίαιη αναταραχή και η διάρρηξη μετά από άλλη μια νύχτα ταραχών σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία της Northumbria.

🇬🇧Un commissariat de police pris d'assaut et incendié dans le centre-ville de Sunderland. pic.twitter.com/yu4STNabIE — Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) August 2, 2024

Τουλάχιστον ένα κτίριο φέρεται να πυρπολήθηκε και ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε και πυρπολήθηκε καθώς η αστυνομία πάλευε να ελέγξει εξαγριωμένο πλήθος διαδηλωτών.

Μερικοί από τους διαδηλωτές φορούσαν μπαλακλάβες και κάποιοι ήταν ντυμένοι με τη σημαία της Αγγλίας, και χτυπούσαν τους αστυνομικούς με κουτιά μπύρας και πέτρες στο κέντρο της πόλης και σε ένα κοντινό τζαμί στην οδό του Αγίου Μάρκου.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι ένα κτίριο της αστυνομίας είχε παραδοθεί στις φλόγες, αλλά μεταγενέστερες αναφορές ανέφεραν ότι ένα παρακείμενο κτίριο αντ' αυτού πυρπολήθηκε.

Far-right thugs have set fire to a police office in Sunderland, England.

pic.twitter.com/4eKTF5ZSyI — ADAM (@AdameMedia) August 3, 2024

Οι διαδηλώσεις, που προωθήθηκαν από ακροδεξιούς ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαν ξεκινήσει στην πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία Keel. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νεαρούς άνδρες να πετάνε πέτρες στους αστυνομικούς και να φωνάζουν: «Ποιανού οι δρόμοι; Οι δρόμοι μας».

Η διαδήλωση στο Σάντερλαντ ήταν μεταξύ πολλών που είχαν προγραμματιστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ τη Δευτέρα, που τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ιστορικό και τη θρησκεία του 17χρονου υπόπτου.

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, είπε: «Οι εγκληματίες που επιτίθενται στην αστυνομία και προκαλούν ταραχές στους δρόμους μας θα πληρώσουν το τίμημα για τη βία και την κακοποίηση τους.

«Η αστυνομία έχει την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης για να λάβει την ισχυρότερη δυνατή δράση και να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπίσει την πλήρη ισχύ του νόμου.

«Δεν εκπροσωπούν τη Βρετανία».

Επιπλέον εισαγγελείς κλήθηκαν να εργαστούν το Σαββατοκύριακο καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για περαιτέρω αναταραχές.

Πηγή: skai.gr

